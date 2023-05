Yandra se reúne com Mitidieri e discutem ações que devem ser tomada sobre redução do combustível

A deputada federal Yandra Moura (União) se reuniu com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), para discutir as ações a serem tomadas sobre a polêmica envolvendo a refinaria de Mataripe que se recusa a reduzir o preço dos combustíveis.

Junto com o governador, a parlamentar confirmou uma audiência com o ministro Alexandre Silveira em Brasília. “Fiz questão de conversar com o governador de Sergipe porque sei da sua sensibilidade com o nosso povo, sabendo que podemos contar com ele nesta luta pela redução no preço dos combustíveis. Entramos em contato com o ministro e marcamos para a próxima quarta-feira (24) uma audiência para tratar sobre este tema que afeta todos os sergipanos”, explicou Yandra.

O governador afirmou que o estado já está tomando as providências cabíveis. “É toda uma cadeia produtiva que depende dos combustíveis. Quando o governo anuncia uma medida que vai baixar os preços e uma refinaria se recusa a praticar essa medida, impacta todos nós. Então todo o nosso governo entrará com uma ação contra essa refinaria para garantir que os sergipanos tenham o preço dos combustíveis reduzido”, afirmou Fábio Mitidieri.

Na última quarta-feira (17) a deputada apresentou um requerimento na Câmara dos Deputados solicitando do Ministério de Minas e Energia informações sobre a refinaria Acelen, empresa que administra a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), após ter anunciado que não seguirá a nova política de preços da Petrobras.