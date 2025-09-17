10° Congresso Espírita de Sergipe acontece entre os dias 26 e 28 deste mês

A Federação Espírita do Estado de Sergipe (Fees) realiza o 10° Congresso Espírita de Sergipe (Congrese), com o tema “O voar não vem das asas, vem da alma. A jornada de um espírito”. Será entre os dias 26 e 28 de setembro de 2025, no Teatro Tobias Barreto.



A temática escolhida para o evento se baseia na fábula do beija-flor. Ela conta que, durante um incêndio na floresta, um pequeno beija-flor ficava voando pra lá e pra cá, trazendo gotinhas d’água para tentar apagar o incêndio. Os animais riam dele, diziam que ele era louco, que não conseguiria nada. Mas a atitude do beija-flor influenciou um elefante, que resolveu ajudá-lo. Ele acrescentou à gotinha do beija-flor centenas de litros de água com sua tromba. Assim, os outros animais foram aderindo à causa, inspirados por essa criatura pequenina e seu exemplo.



“Vamos, a partir dessa fábula, procurar motivar as pessoas com uma reflexão profunda sobre os nossos valores, sobre a nossa capacidade de reagir diante das adversidades que a vida nos apresenta. E, com isso, tornar o mundo melhor. Sabemos bem que são muitas as dificuldades que enfrentamos atualmente: guerras, abandono, fome… Enfim, uma série de mazelas que a humanidade ainda passa. Mas a Doutrina Espírita também nos ensina que estamos em um planeta em transição. Estamos atravessando um momento que talvez esteja chegando à sua culminância. E somente a caridade, a harmonização entre os seres, através do sentimento de amor, pode transformar esse mundo”, informa o presidente da Federação, Júlio César Freitas Góes.



Através das reflexões que os expositores trarão nos dias do Congrese, a Federação pretende contribuir para o aprimoramento da capacidade de transformarmos as nossas vidas, individualmente e de forma coletiva. A programação completa está disponível no site congrese.com . Informações: (79) 3249-2896 | 99999-2167.