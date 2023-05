A Grande Conquista: Entenda a briga envolvendo a irmã de Gil do Vigor

A votação para a 1ª Zona de Risco de “A Grande Conquista”, Record TV, que aconteceu na noite desta última terça-feira, 23 de maio, marcou a história do reality por entregar uma das tretas mais pesadas do programa, envolvendo Janielle Nogueira, Erick e até mesmo Gil do Vigor. O jornalista fez acusações graves contra a colega de confinamento, fazendo com que Janielle surtasse e partisse para cima dele durante o programa ao vivo. Gil também não gostou do que foi exibido e se revoltou nas redes sociais.

MARIA CAMBURÃO

Tudo começou na hora que Janielle votou no sergipano e ele recebeu o direito de rebater. Durante sua fala, Erick afirmou que a irmã do ex-BBB era uma criminosa, além de se envolver romanticamente com bandidos.

“Ela é Maria Camburão, todo mundo sabe que aí fora ela tem centenas, centenas não, unidades de problemas com a polícia!”, soltou o comunicador.

Todos os participantes ficaram em choque e Janielle rebateu: “Eu? Com a polícia? Tu tem prova?”. Erick, então, continuou: “Agora é minha vez! Você! Com sua sogra, com seu ex-marido, você que me contou!”.

A partir deste momento, o caos tomou conta e a participante foi para cima de Erick, completamente perplexa com a informação que ele havia soltado.

REAÇÃO DE GIL DO VIGOR

No Twitter, Gil do Vigor mostrou toda sua revolta e começou a fazer diversos posts sobre o assunto. “Que ódio, meu Deus, que ódio! Ele vai ter que me encarar, ele vai ter que me encarar. Agora eu quero ver!”, escreveu inicialmente.

“Respeite minha irmã! Você vai se ver comigo, ele vai se ver comigo. Nojento! Arrebenta ela, Jany e sai dessa merd… que eu pago a multa nessa merd…”, disse em outra publicação, que apagou depois.