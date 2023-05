A Grande Conquista: Record TV se pronuncia sobre participante condenado por crimes

O reality show A Grande Conquista, da Record TV, já está dando o que falar. O programa é uma grande novidade da Record TV e tudo está sendo uma novidade para o público. Depois da escolha de 10 participantes para a “Mansão”, atualmente 70 confinados estão divididos em três casas disputando outras 10 vagas no reality show.

Um dos participantes que vem chamando a atenção do público é Igor Cavallo. O professor de jiu-jitsu já teve discussões com Fernanda Medrado e com a ex-BBB Natália Deodato, ganhando certo protagonismo nas edições que vão ao ar no programa.

No entanto, o colunista do IG, Gabriel Perline, divulgou uma reportagem em que Igor já foi condenado por alguns crimes, como roubo, extorsão, fraude, estelionato, falsidade ideológica e constrangimento. Um deles, inclusive, ele teria sido condenado a 12 anos de prisão e atualmente estaria em liberdade condicional, o que possibilitou sua ida ao reality show.

O OFuxico foi atrás da Record TV para falar sobre o assunto, mas emissora limitou-se a dizer que “segundo a nova lei da LGPD, a Record não pode tornar público dados sensíveis de seus contratados”.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Reprodução/Record TV