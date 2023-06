Alexandre Frota admite orgia com ex-jogadores do Flamengo

O ator Alexandre Frota soltou o verbo sobre uma experiência sexual que teve com dois craques do Flamengo. No podcast “Não É Nada Pessoal”, o ex-deputado admitiu ter feito sexo em grupo com Renato Gaúcho e Luis Carlos Tóffoli, mais conhecido como Gaúcho, que morreu de câncer em 2016.

Na entrevista, Frota foi questionado se já fez uma orgia com famosos, ao que respondeu: “Só fiz uma vez, mas aí foi eu, o Renato Gaúcho, que na época estava jogando no Flamengo, três mulheres, e outro jogador do Flamengo, chamado Gaúcho, que já faleceu”. Ele ainda afirmou que prefere o sexo a dois.

O ator continuou: “Eu nunca gostei [de suruba], apesar da cabeça aberta, da maneira como eu vivi e o caramba, nunca gostei de suruba, sempre gostei de me concentrar numa única mulher, numa única pessoa”.

Ele também admitiu que ficou nervoso com mais de uma pessoa no ato. “Nunca gostei dessa parada, muita gente, sempre fiquei meio grilado. Pô, você tá aqui e no quarto acontece uma merda, você não tá ali dentro, mas é seu nome que vai sair. Você e uma pessoa só, tá controlado… Nunca gostei de participar”, revelou.

POLÊMICA COM DIRETOR

No mesmo podcast, Alexandre Frota irritou o diretor Wolf Maia, com declaração polêmica sobre uma situação sexual. Tudo começou quando Frota declarou que durante a gravação da novela “Livre Para Voar” (1984), o ex-diretor da TV Globo o convidou para ir ao seu quarto. Vestindo apenas um roupão, Maya teria pedido para Frota tirar a calça.

“Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto dele e veio com aquele papo: ‘Tira a calça aí e o caramba’. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: ‘Porra, Wolf, tá louco?’. E peguei e saí do quarto’, declarou.

Após episódio embaraçoso, Alexandre Frota contou ainda que ficou bem amigo de Wolf Maia e os dois voltaram trabalhar juntos várias vezes. A passagem do suposto convite abusado nunca mais foi relembrado por eles.

