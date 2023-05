Alexandre Negrão, ex-piloto e empresário, morre em Campinas aos 70 anos

Alexandre Negrão é o patriarca de uma das famílias mais ricas do Brasil. No ranking da revista Forbes dos bilionários do país em 2022, ele aparece na posição 126, com patrimônio de US$ R$ 2,68 bilhões. Um dos filhos, Xandinho Negrão, também é piloto de Stock Car.

“Um competidor duro, mas sem perder a alegria. Brincalhão, mas sempre profissional. Assim que ele será lembrado por nós”, disse o perfil da Stock Car.

Por Marcello Carvalho, Fernando Pacífico, Giulia Bucheroni e João Alvarenga, g1 Campinas e Região e EPTV

Foto: Reprodução