ALOK- O MELHOR DJ DO MUNDO EM ITABAIANA, MEGA SHOW PROMETE PARAR A CIDADE NESTE SÁBADO, 10

A população de Itabaiana, e de todo Sergipe, vive a expectativa para o show do DJ Alok, que acontecerá neste sábado (10), na Praça Chiara Lubich, conhecida como ‘Eu Amo Itabaiana’. A atração internacional faz parte da programação do 2º Itabaiana Festival. O evento, que é uma iniciativa do deputado estadual Luciano Bispo, em parceria com o Governo do Estado e Funcap, promete acolher cerca de 100 mil pessoas na cidade serrana.