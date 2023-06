Alysson Paolinelli está internado em estado grave

“Contamos com as orações de todos para que, em breve, ele se recupere totalmente e esteja em casa com familiares e amigos”, afirma a entidade.

QUEM É ALYSSON PAIONELLI

Engenheiro agrônomo, professor universitário e ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli é natural de Bambuí (MG). Ele foi secretário de Agricultura de Minas Gerais por três vezes e ministro da agricultura durante o governo Geisel, de 1974 a 1979, ainda durante a ditadura militar.

Em 1987 foi eleito deputado federal durante a Assembleia Nacional Constituinte, onde integrou a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

Também exerceu o cargo de presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), posição que ocupou até 1990. Em 2006, Paolinelli foi premiado com o The World Food Prize pelo incentivo à agricultura tropical brasileira na evolução da oferta de alimentos no mundo.

Alysson foi responsável pela expansão da agricultura brasileira sobre as áreas de cerrado do Centro-Oeste do país, hoje maior polo produtor de grãos do Brasil. Por conta disso, em 2022 ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz.

Atualmente, além de presidente executivo da Abramilho, também ocupa o cargo de presidente do Instituto Fórum do Futuro e de embaixador da Boa Vontade do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Divulgação/ Abramilho