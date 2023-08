Amor Perfeito: Tiro de Gilda sai pela culatra e Leonel está vivo!

A trama central de “Amor Perfeito” gira em torno da morte de Leonel (Paulo Gorgulho), Mas como toda novela que se preze, reviravoltas acontecem e nesta não será diferente. O pai de Marê (Camila Queiroz) está vivinho da Silva, marcando a grande virada da trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de André Câmara.

Baleado por Gilda (Mariana Ximenes) no primeiro capítulo e, supostamente, morto e enterrado no capítulo seguinte, Leonel Rubião vive, às escondidas, em Belo Horizonte, sob os cuidados da enfermeira Hermínia (Adriana de Broux) e do sobrinho dela, o médico Tadeu (João Rodrigo Ostrower).

Foram os dois os responsáveis por tirarem o empresário do hospital e escondê-lo. Hermínia sempre foi apaixonada pelo pai de Marê e temia que a pessoa que o atirou voltasse para terminar o serviço, caso soubesse que ele havia sobrevivido.

Os ferimentos, no entanto, o fizeram perder quase toda memória, tendo apenas lampejos de consciência. O personagem deve voltar a cena a partir de 18 de agosto.

“Amor Perfeito” estreou dia 20 de março, na Globo, substituindo “Mar do Sertão” na faixa das 18 horas. É escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., livremente inspirada no romance “Marcelino Pão e Vinho” (1953), do escritor espanhol José María Sánchez Silva. A direção é de Alexandre Macedo, Lúcio Tavares, Joana Antonaccio e Larissa Fernandes. Direção artística é assinada por André Câmara. No elenco, Camila Queiroz, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Daniel Rangel, Carmo Dalla Vecchia, Juliana Alves, Levi Asaf, entre outros.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: TV Globo/João Miguel Júnior