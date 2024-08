Ana Hickmann e o ex se reencontram em meio a divórcio conturbado

Ana Hickmann e Alexandre Corrêa, que anunciaram sua separação em novembro do ano passado, se encontraram pela primeira vez desde o rompimento.

A separação, marcada por uma denúncia de agressão e violência doméstica feita por Ana, tem se desenrolado de forma tumultuada. O processo de divórcio, que segue em andamento, ainda não tem data para ser concluído.

Na semana passada, os dois se reencontraram de forma virtual durante uma audiência de conciliação. A audiência, mediada judicialmente, buscou resolver pendências relacionadas ao divórcio.

Desse modo, entrou em discussão a divisão dos bens e a formalização do término do casamento. No entanto, fontes afirmam que Ana Hickmann ainda se mostra resistente em chegar a um acordo definitivo com o ex-marido.

Ana contesta disputa pelos bens

O empresário Alexandre Correa estaria lutando por uma parte significativa da fortuna acumulada durante os anos de casamento. Em entrevistas anteriores, ele sugeriu que estaria disposto a aceitar 30% dos bens, deixando 70% para Ana Hickmann.

No entanto, a apresentadora da Record tem resistido à ideia de dividir seus bens com o ex-marido. Além disso, ela o acusou de envolvimento em golpes financeiros e de falsificação de assinaturas, o que adiciona mais tensão ao processo.

