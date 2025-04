Anitta e seus 32 anos festejados com festas, romance e polêmica em Noronha

Anitta decidiu transformar seu aniversário de 32 anos em um verdadeiro festival. A cantora compartilhou nas redes sociais um álbum de fotos das comemorações que rolaram em Fernando de Noronha e outras cidades. Entre registros sozinha, com amigos e ao lado do novo namorado, ela resumiu a vibe com a frase: “Eu decidi ser muito feliz, porra”.

As celebrações começaram no dia 25 com um ritual hindu em sua casa no Rio de Janeiro. No dia seguinte, ela reuniu amigos e famosos em uma casa de festas carioca. Na quinta-feira (27), fez mais um evento, desta vez ao som de Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts. No fim de semana, ela e os convidados embarcaram rumo a Fernando de Noronha para a parte mais intimista – e também mais comentada – da comemoração.

Durante os dias na ilha, Anitta apareceu abraçada com o empresário Ian Bortolanza, de 33 anos, com quem vive um relacionamento há cerca de dois meses. Os dois foram vistos trocando carinhos em um passeio de barco para observar golfinhos, ao lado da família da cantora. Ian já marcou presença em outras festas da artista, incluindo o desfile na Sapucaí e o trio elétrico no Rio. Segundo pessoas próximas, o namoro engatou de vez e ele já foi apresentado oficialmente à família.

Polêmica com tartarugas em praia fechada

Apesar do clima de festa, a passagem de Anitta por Noronha gerou críticas. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, a cantora teria reservado a Praia do Leão, uma das principais áreas de desova de tartarugas marinhas do Projeto Tamar. O bloqueio impediu outros visitantes de acessarem o local, mesmo após o pagamento das taxas de preservação.

O caso incomodou turistas e moradores da ilha, que reclamaram da exclusividade do espaço. A frase que mais se ouviu entre os insatisfeitos foi: “Isso aqui é Noronha, todo mundo é VIP”. Enquanto isso, o primo da cantora, João Vinícius, postava vídeos de filhotes de tartaruga indo ao mar, sem mencionar a polêmica.

Look de grife e essência de “Larissa”

Para uma das festas, Anitta escolheu um vestido da grife australiana Camilla Franks, usado também por Beyoncé. A peça custa cerca de R$ 2.850 e traz a estampa Kissed by a Cobra, além de um decote profundo e fenda frontal. Em outra celebração, mais “zen”, a cantora reuniu pessoas próximas em clima de samba, reggae e gafieira, destacando a Larissa por trás da artista.

Anitta vive uma fase de reconexão pessoal, cheia de festas, novos amores e momentos familiares — mesmo que nem todos os capítulos passem ilesos das críticas.

OFUXICO

Por Redação

Foto: Instagram