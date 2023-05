Anitta relembra estupro e detona Leo Dias. “Antes de todo mundo, eu vou lá: ‘Ah, eu transei”

Anitta nunca deixou de ser o nome do momento e a entrevista recente que concedeu à revista de moda americana “Harper’s Bazaar” é a prova viva disso. Em uma conversa sem máscaras, a cantora falou sobre a vida sexual, as estratégias de carreira, além de relembrar alguns dos momentos mais difíceis que já passou durante os 30 anos que está no mundão

“Antes de todo mundo, eu vou lá: ‘Ah, eu transei. Eu fiz isso. Eu fiz isso. ‘O verdadeiro eu? Não faço sexo há meses e não me importo” começou, na lata.

Depois, refletiu sobre as críticas que recebe pelas danças sensuais que faz em cima do palco: “Eu danço pra caramba e vende mais. As pessoas adoram reclamar: ‘Ah, essa pessoa é tão vulgar’. Mas é disso que elas gostam. Além de tudo, também sou empresária. Eu sou uma artista. Eu sei subir no palco e fazer todo mundo pular, fazer todo mundo fazer o que eu quero. Eu sei que vende”.

POLIGLÓTA

Anitta ainda revelou que, apesar de ter dito que aprendeu os 5 idiomas que sabe através de namoros com homens gringos, na verdade contratou professores para viajar com ela e ensiná-la sobre a língua, enquanto ela se maquiava.

“[As pessoas] não têm coragem de falar o que querem. Eles querem rir e falar sobre a garota que disse: ‘Oh, aprendi a falar com namorados’. Se você colocar isso entre aspas, um milhão de cliques. Se você colocar ‘Oh, ela colocou professores diferentes no camarim para que ela pudesse aprender enquanto estava ficando glamourosa’, ninguém vai clicar nisso”.

ESTUPRO NA ADOLESCÊNCIA E O NASCIMENTO DE ANITTA

Anitta revelou pela primeira vez, durante um episódio de sua série documental “Anitta: Made in Honório”, que foi abusada sexualmente quando tinha entre 14 a 15 anos, e abriu o coração sobre o fato, na entrevista.

“Transformei o que aconteceu então em algo que me ajudou a sair por cima, em um lugar melhor. Para todos vocês se perguntando como Anitta nasceu, é assim. Ela nasceu do meu desejo e necessidade de ser uma mulher corajosa. Alguém que ninguém jamais poderia ferir, que ninguém jamais poderia levar às lágrimas, cujos sentimentos ninguém jamais poderia ferir, que poderia encontrar uma saída para qualquer situação … foi assim que criei esse personagem”, contou.

EXPOSIÇÃO DE LEO DIAS

E ainda relembrou a ameaça de Leo Dias de expor a situação, que sempre tentou esconder com unhas e dentes: “Fiquei com tanta raiva que esse cara achou que sabia algo sobre mim que poderia me machucar”.

“Foi como quando eu criei minha personagem, Anitta, eu só queria essa mulher com quem ninguém podia foder. Porque no momento você ainda se culpa; você acha que se você se comportasse de maneira diferente, isso não aconteceria com você”, complementou.

SAÚDE DELICADA

Anitta é conhecida pelo seu trabalho árduo, mas teve que tirar uma folga em 2022, após ser passar por uma cirurgia para tratar a endometriose e enfrentar problemas por um surto do vírus Epstein-Barr.

Eu não conseguia subir até o segundo andar da minha casa”, disse.

“Eu estava tão doente e vi o quanto não estava cuidando de mim. Eu estava apenas trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando, porque é preciso muito esforço para fazer o que estou fazendo agora. Há uma razão pela qual faz tantas décadas que um brasileiro não faz o que estou fazendo aqui agora”, finalizou.

OFUXICO

Por Pedro Pilon

Foto: Emmanuel Sanchez Monsalve