Asus Zenfone 8: compacto, poderoso e com preço competitivo

Vale a pena investir em equipamentos Asus? Se você ainda tem dúvidas, nossa resposta é sim! O Asus Zenfone 8 se destaca como uma excelente opção para quem deseja um smartphone compacto, poderoso e com preço competitivo, que vai entregar o que você precisa a um preço bem acessível, assim como os outros aparelhos da linha Zenfone. E se você está considerando adquirir um novo notebook, o Asus Zenbook Duo 14 certamente será uma escolha premium de verdade, no qual você estará investindo em qualidade e inovação.

Além de falar sobre ele, vamos entender melhor a marca Asus e o segmento de notebooks com produtos premium como o Asus Zenbook Duo 14 e conferir algumas infos importantes sobre esses produtos. Confira! Asus Zenfone 8: design compacto Sabe aquele celular prático para o dia a dia, que não precisa de malabarismos para segurar ou atender uma chamada? O Asus Zenfone 8 é assim. Além disso, ele oferece: ● Tela AMOLED Com uma tela AMOLED de 5,9 polegadas, com resolução Full HD+, ele é menor que a maioria dos dispositivos do mercado, proporcionando um excelente equilíbrio entre portabilidade e experiência visual.

Acabamento premium O aparelho apresenta um acabamento premium, com traseira em vidro fosco e bordas arredondadas que proporcionam uma pegada firme e confortável, além de ser resistente à água e poeira. Asus Zenfone 8: desempenho de alto nível Equipado com um bom processador, o Asus Zenfone 8 é capaz de lidar com tarefas exigentes como jogos e edição de vídeos. Com opções de até 8 GB de RAM LPDDR5 e armazenamento interno de até 256 GB UFS 3.1, ele garante uma experiência fluida e responsiva. E se você é da turma que joga no celular, fique tranquilo: a presença de recursos como taxa de atualização de 120 Hz e taxa de resposta ao toque aprimorada são diferenciais que garantem uma jogabilidade mais fluida e precisa. E com relação à conectividade também podemos dizer que é um ponto forte, com suporte ao 5G e Wi-Fi 6E, garantindo downloads rápidos.

Tirando fotos e filmando: câmera versátil A câmera é um item muito pesquisado pelas pessoas quando se fala em comprar um smartphone novo, afinal ninguém gosta de fotos de baixa qualidade. O sistema de câmeras do Asus Zenfone 8 impressiona ao entregar um ótimo desempenho. Ele conta com uma câmera principal de 64 MP equipada com sensor Sony IMX686, que oferece fotos detalhadas e com excelente alcance dinâmico, mesmo em condições de pouca luz. Além disso, a câmera frontal também merece destaque. Com 12 MP e foco automático, garante selfies de alta qualidade e videochamadas nítidas de verdade.

Bateria e autonomia Mesmo com seu design compacto, o Asus Zenfone 8 conta com uma bateria de 4.000 mAh, que proporciona um desempenho satisfatório para um dia inteiro de uso moderado. O suporte ao carregamento rápido de 30 W permite que a bateria seja recarregada rapidamente, algo essencial para quem tem uma rotina corrida. Asus Zenfone 8 preço Um dos aspectos mais atrativos do Asus Zenfone 8 é seu preço competitivo em relação a outros dispositivos premium do mercado: com preços entre R$900 a R$1100, ele oferece um excelente custo-benefício para aqueles que procuram um smartphone compacto, mas sem abrir mão de desempenho e funcionalidades avançadas. Comparado a outros modelos da mesma categoria, ele entrega um conjunto robusto de recursos por um preço que se destaca positivamente no mercado.

Outro ponto importante a se considerar é a durabilidade do aparelho. Com componentes de alta qualidade e atualizações constantes de software, o investimento se torna ainda mais vantajoso a longo prazo, garantindo um smartphone atualizado e eficiente por anos.

Asus Zenbook Duo 14: inovação em duas telas Quando falamos em notebooks premium com boa experiência tecnológica, o Asus Zenbook Duo 14 é uma opção incrível! Este notebook da Asus se destaca pela sua configuração de tela dupla. Sim, o usuário fica com duas telas ao mesmo tempo, o que aumenta a produtividade e permite multitarefa de forma eficiente, ideal para quem trabalha com streaming ou design, por exemplo. Como ele vem equipado com processadores Intel, você pode ficar despreocupado com o desempenho para edição de conteúdo, design gráfico e outras tarefas exigentes, pois ele dá conta! A presença de recursos como a tela secundária inclinável, o teclado ergonômico e o design leve tornam o Zenbook Duo 14 uma escolha inteligente para profissionais criativos e estudantes que precisam de um equipamento versátil.

Mas afinal, o que é um Notebook premium? O Asus Zenbook Duo 14 é um dos notebooks premium mais inovadores do mercado, destacando-se pelo seu design de tela dupla e recursos avançados que atendem tanto profissionais criativos quanto usuários que buscam alta produtividade. Com um design eleganante e compacto, ele combina desempenho robusto com funcionalidades inteligentes para facilitar o multitasking. Um dos grandes diferenciais do Zenbook Duo 14 é o ScreenPad Plus, uma segunda tela touch localizada acima do teclado, que permite expandir o espaço de trabalho e melhorar o fluxo de tarefas. Essa tela secundária é ideal para quem precisa de múltiplos aplicativos abertos simultaneamente, como editores de vídeo, designers gráficos e programadores. Além disso, o recurso oferece integração com várias ferramentas da Adobe, permitindo controles adicionais para edições mais precisas.

Em termos de especificações, o Asus Zenbook Duo 14 conta com processadores Intel Core de 11ª ou 12ª geração, garantindo alto desempenho para tarefas que exigem muito do computador. Ele vem equipado com até 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento SSD, proporcionando velocidade e eficiência no processamento de dados. Outro ponto forte do modelo é a sua mobilidade, mesmo ele tendo duas telas, o Zenbook Duo 14 mantém um perfil fino e leve, ideal para quem precisa de um dispositivo poderoso, mas fácil de transportar. A bateria de longa duração e o sistema de refrigeração eficiente garantem um uso prolongado sem comprometer o desempenho. Com todas essas características, o Asus Zenbook Duo 14 se consolida como uma excelente opção para profissionais que buscam um notebook premium com recursos diferenciados para otimizar a produtividade.

