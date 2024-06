Ator Wilson Rabelo passa mal e dá entrada em UTI

Wilson Rabelo, de 66 anos, foi internado na UTI do Hospital Casa Portugal, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após sentir um mal-estar. O ator está no meio das gravações da série “Pablo e Luisão” para o Globoplay.

O artista ganhou destaque recentemente ao interpretar Daomé na novela das 18h “Mar do Sertão”. Além disso, ele fez parte do elenco da série “Dom”, do Prime Video, onde entregou performances marcantes que contribuíram para o sucesso da produção.

Qual o papel do ator em ‘Pablo e Luisão’

Na série “Pablo e Luisão”, Wilson interpreta Justino, um pai de família maranhense. A trama, criada por Paulo Vieira, segue as aventuras de Luisão (Aílton Graça), pai de Paulo, junto com seu melhor amigo Pablo (Otavio Muller).

O próprio Paulo Vieira narra a série e aparece na história durante a infância.

