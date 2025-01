BBB 25: Gracyanne Barbosa vomita e recebe alerta de médica

Gracyanne Barbosa revelou, em conversa com os colegas no BBB 25, que foi orientada pela equipe médica do programa a adaptar sua alimentação. Apesar disso, a participante decidiu seguir o mesmo padrão alimentar dos outros confinados da Xepa.

Médico sugere dieta alternativa para Gracyanne

Durante o diálogo, ela contou que a médica do reality sugeriu que ela consumisse apenas arroz e feijão, após relatar desconfortos gástricos. “Hoje a médica me chamou porque eu não falei nada. Eu vomitei. Desde que comecei a comer, estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado, mas de boa. Eu já sabia o que me esperava. Se estou na Xepa, estou na Xepa”, afirmou.

Gracyanne destacou que não pretende buscar uma alimentação diferenciada, mesmo com a recomendação médica. “Eu não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata, obviamente, mas todo mundo está no mesmo barco. Já, já, o estômago fala ‘acostumei’.”

Gracyanne também notou a atenção das câmeras sobre sua refeição na Xepa, o que a levou a refletir sobre as expectativas do público. “Ontem, quando fiz o prato, não sei se foi no dia da rabada ou no dia que fui comer algo diferente, estavam as quatro câmeras em mim. Eu pensei: ‘O povo quer falar só porque estou comendo’. Passar fome nada! Vou comer sim!”, disse, em tom descontraído.

