BBB 25: Raissa e Edy, Arle e Marcelo, Diogo e Vilma e estão no 1º Paredão

Na noite deste domingo, 19 de janeiro, o público acompanhou a formação do primeiro Paredão do “Big Brother Brasil 25”, da TV Globo. A berlinda foi tripla, com direito a Contragolpe e Prova Bate e Volta.

Para começar, os Anjos Maike e Gabriel imunizaram a dupla João e João. Os Líders da Semana, Aline e Vinícius já haviam emparedado Raissa e o pai Edi. Eles colocaram ainda Arleane e Marcelo.

Saiba como foi a votação da casa:

Camila e Thamires votaram em Diogo e Vilma

Vitória e Mateus votaram em Diogo e Vilma

Guilherme e Delma votaram em Gracyanne e Giovanna

Gracyanne e Giovanna votaram em Diogo e Vilma

Diego e Dani votaram em Maike e Gabriel

Diogo e Vilma votaram em Vitória e Mateus

Raissa e Edy votaram em Vitória e Mateus

Arleane e Marcelo votaram em Vitória e Mateus

Maike e Gabriel votaram em Diego e Dani

Eva e Renata votaram em Diego e Dani

João e João votaram em Diego e Dani

Bate-Volta

Com o empate as líderes escolheram Diogo e Vilma para o Paredão. A dupla puxou para a berlinda Vitória e Mateus. Eles disputaram a prova do Bate-Volta, que foi de memória. A dupla vencedora foi Vitória e Mateus.

OFUXICO

Por Andreia Takano

Foto: Divulgação/TV Globo