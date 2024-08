Bem Mulher: empoderamento feminino para todos os públicos

Evento vai abordar qualidade de vida, bem-estar e crescimento pessoal, no próximo dia 23 de agosto, no Arcus Hotel

Empreendedorismo, negócios, trocas de experiências. Tudo isso somado a abordagens sobre saúde e empoderamento feminino, farão parte, no próximo dia 23 de agosto, do evento ‘Bem Mulher’, a partir das 13h, no Arcus Hotel (Centro de Evento João Augusto Gama), próximo a Orla de Atalaia.

Palestantes

A programação contará com as participações do nutricionista, Daniel Cady, da ginecologista e sexóloga, Scheila Amado, a dermatologista estética, Suyan Vasconcelos, a geriatra, Natália Mendonça, a médica integrativa e ayurveda, Thamires Vieira, a publicitária e especialista em personal branding (gestão estratégica da sua marca) Anne Carvalho, e o networkig de Leila Rodrigues, CEO Nitro VIP e head de expansão de negócios.

A ideia é fazer com que as participantes possam expandir seus horizontes e levar sua carreira e vida pessoal a um ponto de crescimento.

Está simplesmente imperdível!

Vendas

GuicheWeb.com.br e Lojas Torcidaz (no Shopping Riomar e Jardins)

https://www.guicheweb.com.br/bem-mulher_33753

Patrocínio

Tarja Branca, Splendore, G8 e Sebrae Delas

📅 Data: 23 de agosto de 2024

📍 Local: Arcus Hotel (Centro de Evento João Augusto Gama)

🔗 Fique de olho nas nossas redes sociais para mais informações! (Instagram: @bemmulher.club)