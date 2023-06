Beto Barbosa vai parar no hospital após mal-estar com muita falta de ar e dor nos olhos

Os últimos dias foram bastante intensos na vida de Beto Barbosa, principalmente na quinta-feira, 1º de junho, em que ele foi parar no hospital após se sentir mal, precisando cancelas alguns de seus próximos compromissos. As informações são da colunista de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Em conversa com a jornalista, ele deu mais detalhes do ocorrido: “Fui ao hospital ontem (quinta-feira, 1º de junho) porque estava com muita falta de ar e dor nos olhos, pulmão e no rosto. Fiz todos os exames de Raio-X, de pulmão e rosto, e exames de sangue para ver e saber o que eu estava sentindo”.

O artista já está em casa se recuperando, e falou do diagnóstico: “Curtindo esse frio gostoso de São Paulo e tomando chocolate quente no quarto (risos). […] Estou com uma sinusite forte e uma gripe atualizadíssima, ano 2023, que te leva a nocaute (risos)… Mas já estou medicado e bem, graças a Deus. O bom de tudo foi que ganhei 10 dias de repouso”.