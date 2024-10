Boninho já tem projeto novo, após saída da Globo, onde ficou por 40 anos e dirigiu grandes sucessos

Boninho já tem rumo certo após a sua saída da Globo, onde ficou por 40 anos e dirigiu grandes sucessos, entre eles, o “Big Brother Brasil”. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, ele se associará ao presidente do São Paulo, Julio Casares, e ao pai, o Boni, em uma produtora de conteúdo que promete abranger diversas plataformas de mídia, incluindo TVs aberta e fechada, streaming e internet.

Além disso, o projeto contará com a participação de Uadj Moreira, ex-executivo da TV Globo. As negociações e reuniões entre os sócios vêm acontecendo tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e o projeto ganhou força após a saída de Boninho da TV Globo, no dia 13 de setembro.

Múltiplas plataformas

A jornalista ainda informou que a nova produtora já surge com planos ambiciosos, buscando desenvolver conteúdo para diferentes plataformas. Entre os formatos planejados, há espaço para novelas, jornalismo, entretenimento e até esportes.

O grupo por trás do projeto tem vasta experiência na televisão. José Bonifácio de Oliveira, o Boni, fez história ao trabalhar por 31 anos na TV Globo, onde chegou à vice-presidência de Operações. Seu filho, Boninho, seguiu os passos do pai e permaneceu 40 anos na mesma emissora.

Júlio Casares, embora mais conhecido atualmente como presidente do São Paulo Futebol Clube, também traz consigo uma longa carreira no mundo da TV. Ele começou no SBT na década de 1990, onde trabalhou diretamente com Silvio Santos por 13 anos, sendo superintendente de rede e projetos.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: Reprodução/Instagram