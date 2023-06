Bruna Biancardi revela detalhes do Chá Revelação do filho com Neymar

Neste sábado, 24 de junho, acontece o Chá Revelação do bebê que Bruna Biancardi espera, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Em seu Instagram Stories, Bruna repostou algumas publicações de amigas que já chegaram para o evento, que acontece na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A mamãe famosa escolheu um look lilás para a ocasião e fez questão de deixar a barriguinha da gestação à mostra. Além disso, Bruna mostrou o convite do evento, feito em tons pastéis.

Além de uma caixinha com uma vela e doces, o convite também continha uma mensagem fofa. “Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com amor. Beijos, Neymar, Bruna e bebê”, dizia o texto.

Além do baby que vem por aí, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas.

SILÊNCIO

Após Neymar assumir que traiu a namorada, Bruna Biancardi deu as caras nas redes sociais na quinta-feira, 22 de junho, mas a atitude decepcionou os fãs, que esperavam que ela comentasse o caso. Em uma postagem, a influenciadora mostrou um vestido de casamento que usou nesta semana.

No vídeo publicado, Bruna contou o processo de produção do vestido, que foi usado na cerimônia de casamento da influenciadora Bianca Coimbra com o empresário Cris Guedes, do qual Bruna e Neymar foram padrinhos.

Provavelmente esperando comentários sobre a traição, Bruna limitou os comentários das publicações de seu perfil. Na nova configuração, somente pessoas seguidas pela influenciadora podem deixar comentários. Os fãs, no entanto, ficaram decepcionados, pois esperavam um posicionamento da blogueira.

OFUXICO

Por Giovanna Prisco

Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi