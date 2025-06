Casais do Power Couple enfrentam prova de rali e formação de DR ao vivo

A quarta-feira (4) no Power Couple Brasil reserva momentos de tensão e decisões importantes. Depois de uma dinâmica com carrinho e fantasias, os casais enfrentam mais uma formação de DR ao vivo, com possibilidade de reviravolta no jogo.

Antes da votação, os participantes se enfrentam em uma prova que exige coordenação. Um dos dois dirige um carrinho de rali, enquanto o outro, vendado e vestido de pelúcia, executa tarefas inspiradas em parque de diversões. A comunicação entre o casal é o principal recurso para completar o circuito e coletar objetos durante os pit stops.

A dupla mais rápida garante o título de Casal Power da semana, além de conquistar o direito de interferir na formação da DR, o que pode proteger aliados ou expor adversários.

Após o fim da prova, Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam, ao vivo, a formação da nova DR.

