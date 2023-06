Celso Portiolli atualiza fãs sobre luta contra o câncer

Celso Portiolli segue seu tratamento contra o câncer na bexiga, descoberto em 2021, e apareceu nas redes sociais para dar atualizações positivas sobre seu estado de saúde.

O comunicador contou que fez exames e que os resultados não poderiam ser melhores: “Hoje eu estive com o doutor Fernando Maluf, hoje foi o dia da minha consulta. Estou aqui para compartilhar com vocês esse momento de felicidade, está tudo bem comigo, meus exames estão maravilhosos”.

Até o momento, Celso não apresentou mais complicações, e torce para continuar assim: “Eu estou em uma fase muito importante, 1 ano e seis meses desde o momento que eu tive aquele problema na bexiga, torcendo para chegar nos dois anos assim como eu estou, sem nada. Então hoje foi um dia de muita felicidade pra mim e pra ele também [doutor]”.

APOIO

Para finalizar, mandou um recado para todos os fãs: “Que aproveitar para agradecer muito a Deus pelas bênçãos que tem me dado. Agradecer ao pastor Junior, que todo dia faz orações para mim, muita fé, ele tem o dom da cura… muito obrigado por tudo”

“E agradecer a minha família e a você [fã] que faz oração pra mim sempre, muito obrigado, isso faz toda a diferença na minha vida. Muito obrigado pelo carinho de todos. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus e a todos vocês, muito obrigado de coração”, concluiu.

CELSO TENTOU ESCONDER CÂNCER DE SILVIO SANTOS

Em entrevista ao portal R7 o apresentador revelou revelou que tentou esconder o diagnóstico do patrão, Silvio Santos.

Segundo Celso, ele não queria deixar o colega preocupado: “Eu não falei com ele. Eu fiquei torcendo para ele não ficar sabendo. Por que vai ficar preocupado com isso, né? Eu não queria que ele ficasse preocupado. Eu queria que ele ficasse mais tranquilo”.

Porém, Celso conversou com uma das filhas do dono do SBT e a notícia chegou até os ouvidos de Silvio, então o segredo durou pouco.