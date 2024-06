Cintia Dicker rebate ‘boca de salsicha’ e críticas ao corpo

Cintia Dicker rebateu comentários maldosos sobre a sua aparência nas redes sociais durante a noite de domingo, 16 de junho, e aproveitou para tirar do caminho alguns boatos de procedimentos estéticos.

A modelo foi chamada de ‘boca de salsicha’ por um usuário, que apontou que sua boca estava muito grande por procedimentos estéticos. Mas ela rebateu e disse que nunca colocou preenchimento e pediu que buscassem fotos dela mais nova para comparar como, até mesmo, os lábios diminuíram:

“Voltamos aqui com esse comentário muito querido e amável. Várias vezes que faço vídeo, vem vários comentários falando da minha boca: ‘Para de colocar a boca, que tá aparecendo uma salsicha.’ Desculpa, mas a minha boca é assim. Eu nunca coloquei nada na minha boca, eu falarei se eu colocar, tá bom? A boca é assim. Aliás, ela era maior, se você colocar aí: ‘Fotos Cintia Dicker novinha, Cintia Dicker 2002’, vocês vão ver o tamanho da minha boca, como era gigante”.

Ataques ao corpo

Cintia Dicker também sofreu ataques ao seu corpo, por aparentar ser ‘magra demais’ na visão de alguns comentários de haters. Ela disse que é questão de genética e que aprender a balancear a alimentação em prol da saúde e não em prol da estética:

“Eu não sei desde quando vocês me seguem. Eu não sei se vocês sabem na minha vida, mas tenho essa genética. E talvez vocês me conheceram quando eu estava grávida, porque eu engordei 35 kg e eu estava acima do meu peso normal. Esse corpo que estou agora é o meu peso normal, no corpo que tenho, comendo muito, aliás, descendo agora acabei de comer um hambúrguer. (…). Aprendi a balancear pela saúde, não pela estética.”.

Por fim, ela garantiu que está ótima com seu corpo e pontuou que é isto que importa, além de mostrar que não liga para comentários sobre sua aparência:

“Acho que ninguém tem nada a ver com o corpo do outro. Acho que tem que se importar é quem tá dentro de casa se ver uma pessoa que não tá bem, são os amigos e familiares vão falar, que vão alertar, que vão falar pelo médico. Mas esse é o meu corpo, sou magra e eu amo, eu estou muito feliz com esse corpo.”

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto- Reprodução/Instagram