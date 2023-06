Colcci traz Gisele Bündchen de volta após 8 anos

Após oito anos, Gisele Bündchen está de volta à Colcci, marca em que ficou mais de dez e onde fez a sua grande despedida das passarelas em 2015. A übermodel é a estrela da nova linha premium da grife, Iconic Jeans, que vai ser lançada na coleção de primavera/ 24. Com styling assinado por Pedro Sales e beauty de Henrique Martins, Gisele foi clicada por Fernando Thomaz ao lado do modelo Marlon Texeira.

Para Daniel Mafra, diretor de marketing da Colcci, o retorno da übermodel é uma das maiores ações do ano da marca. “Gisele tem alma jeans, é muito comum vê-la com denim em seu dia a dia. Essa sinergia com a marca e com o jeans cria a verdade em torno da ação, em sua vinda para o Brasil. Fotografamos duas campanhas inéditas com ela e para 2024 estamos preparando um grande evento com a presença dela que ainda é mantido em sigilo pela Colcci”, diz Daniel.

“Eu me sinto muito honrada em estar de volta a Colcci. A nossa história é muito bonita, fizemos coisas incríveis durante muitos anos. Eu tenho um carinho enorme pela família Menegotti e pela marca”, diz Gisele. “E jeans tem tudo a ver comigo, é tudo o que eu uso. Podemos usar de dia, à noite, é uma peça que não tem erro, além de ser muito democrática”, completa a übermodel.

OFUXICO

Por Andréia Takano

Fotos: Divulgação