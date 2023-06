Compadre Washington passa mal, pausa show e é internado às pressas

Na noite de segunda-feira, 26 de junho, o “É o Tchan” se apresentou com o trio na cidade de São Sebastião do Passe, região Metropolitana da Bahia. Enquanto se apresentava, arrastando a multidão pelas ruas, Compadre Washington passou mal e precisou ser socorrido às pressas.

Quem terminou a apresentação, assumindo os vocais, foi o colega de banda, Beto Jamaica.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, Compadre Washington teve um desconforto abdominal e foi atendido pela equipe médica, primeiramente, no Hospital Municipal Albino Leitão.

Depois, ele foi transferido para o Hospital Marte Dei, em Salvador, onde permanece internado, para realizar uma bateria de exames e concluir o que causou o desconforto. Ainda de acordo com a assessoria do artista, seu quadro de saúde é estável.

OFUXICO

Por Ará Rocha

Fotos: Reprodução Instagram @compadrewashington