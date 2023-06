Conrado adia quimioterapia preventiva e explica o motivo!

O cantor Conrado, de 55 anos, atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde nesta sexta-feira, 2 de junho. O artista descobriu um tumor maligno no reto há dois meses e já passou por uma cirurgia para retirada do mesmo.

Ele publicou um vídeo em que explica que precisou adiar a quimioterapia preventiva porque teve uma febre depois de implantar o catéter para o procedimento. “Estou próximo de começar a quimioterapia. Semana passada deu uma ‘febrezinha’ aqui em casa e eu tive que ir correndo para o [Hospital de Câncer de] Barretos porque eu tinha acabado de colocar o cateter para começar a fazer a quimioterapia. Então a gente tinha que tirar essa dúvida do cateter”, disse.

No hospital, ele realizou uma tomografia e dividiu com os fãs o resultado. “Deu que eu estava com uma água (25 ml de água) na pélvis, o que é uma coisa bem comum, ocasionada pela cirurgia”, contou.

“Então estou tomando antibiótico, a febre já foi embora e as dores que eu estava sentindo naquele canal da pélvis, ocasionada também por essa água… Que, sabe lá como veio, de onde surgiu”, continuou Conrado.

O marido da ex-paquita Andréa Sorvetão elogiou a equipe que está cuidando dele no hospital e contou que, após o diagnóstico de água na pelve, começou o tratamento. “Estou tomando antibiótico e vou voltar para lá. Andréa está vindo para cá e a gente está indo para Barretos. Segunda-feira de manhã eu repito os exames todos”, explicou.

Ele também disse que, caso a situação continue depois dos remédios, os médicos realizarão uma punção para a retirada da água e, assim, preparação para a quimioterapia preventiva.

O cantor agradeceu o carinho e a preocupação dos fãs e mandou um recado: “Vim aqui para avisar para vocês que está tudo bem, tudo dentro do prazo certo. Tudo dentro do limite”, começou.

“Tem algumas consequências que são ainda ocasionadas pela cirurgia, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a cirurgia tirou o tumor. E o tumor era um tumor solo, quer dizer, não tinha metástase nenhuma. Então, agora, o que eu tenho feito é me recuperar da cirurgia e me preparar para a quimioterapia preventiva. Então nós estamos chegando lá, gente. Continuem suas orações, eu agradeço a todos vocês”, pediu.

“Me emociono com vocês todos os dias, com os recados que eu recebo, a prova de amor que vocês têm por nós. Beijo para vocês. Estamos juntos! Logo, logo a gente vai terminar tudo isso. Fiquem com Deus! Amo vocês”, finalizou.

OFUXICO

Por Júlia Bonin

Fotos: Reprodução / Instagram