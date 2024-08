Daniel Cady vai participar do ‘Bem Mulher’, em Aracaju

Qualidade de vida, bem-estar e crescimento pessoal serão alguns dos temas abordados no evento, que acontece próximo dia 23 de agosto, no Arcus Hotel

Um dos nomes mais atuantes da nutrição brasileira, sempre em busca do equilíbrio para o estilo de vida, o nutricionista, Daniel Cady, estará em Aracaju, no próximo dia 23 de agosto, no evento ‘Bem Mulher’, que promete entregar uma incrível tarde de muita conexão com palestras inspiradoras sobre bem-estar, saúde, estratégias para a imagem pessoal, além de insights valiosos e um networking poderoso, a partir das 13h, no Arcus Hotel (Centro de Evento João Augusto Gama), próximo a Orla de Atalaia.

Atrações

A programação está imperdível e também contará com as participações da ginecologista e sexóloga, Scheila Amado, a dermatologista estética, Suyan Vasconcelos, a geriatra, Natália Mendonça, além de um painel superinterativo com a médica integrativa e ayurveda, Thamires Vieira, a publicitária e especialista em personal branding, Anne Carvalho, e o networkig de Leila Rodrigues, CEO Nitro VIP e head de expansão de negócios.

Conecte-se, expanda seus horizontes e leve sua carreira e vida pessoal ao próximo nível. Marque essa data no seu calendário e venha fazer parte dessa experiência única!

Vendas

GuicheWeb.com.br e Lojas Torcidaz (no Shopping Riomar e Jardins)

https://www.guicheweb.com.br/bem-mulher_33753

Patrocínio

Tarja Branca, Splendore, G8 e Sebrae Delas

📅 Data: 23 de agosto de 2024

📍 Local: Arcus Hotel (Centro de Evento João Augusto Gama)

