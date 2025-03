Débora Bloch solta spoiler e fala de Odete Roitman: ‘Vai desprezar o Brasil’

“Eu não sei te dizer essa relação com a Maria de Fátima porque não cheguei lá ainda, mas ela continua preconceituosa, fala coisas horríveis de forma natural. É uma personagem que é atual, que está aí. Evoluímos muito, houve um letramento sobre muitas questões, mas acho que estas pessoas preconceituosas estão aí.”

A personagem vê em Maria de Fátima uma oportunidade para atingir seus objetivos.

“Ela é uma mulher que é controladora e vê na Maria de Fátima alguém que ela vai controlar. Não nem se posso falar isso, mas ela a subestima e leva uma rasteira. E, claro, não controla tudo, graças a Deus”.

Reflexão sobre a novela

Para Débora, a trama discute valores essenciais para a sociedade.

“Estamos fazendo uma grande novela com um grande texto com personagens muito bons. Estamos sentindo privilegiados em podermos falar sobre o Brasil e sobre ética. Se Vale Tudo para você se dar bem, qual é o nosso compromisso com o coletivo? É um pensamento que precisamos ter cada vez mais, principalmente com o que vivemos no Brasil e no mundo.”

OFUXICO

Por Luigi Civalli