Dorgival Dantas é mais uma atração confirmada na Festa do Catete

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, confirmou mais uma atração nacional para integrar a programação oficial da tradicional Festa do Catete 2025. O poeta do forró, Dorgival Dantas, é mais uma atração confirmada e promete animar o público na Praça dos Quiosques com sucessos que marcaram gerações.

A programação do sábado (14) começa às 19h, na Praça dos Quiosques, com a apresentação da quadrilha Xodó da Vila, de Aracaju. Às 20h30, tem início o primeiro show com a banda Capim Canela. Às 22h, a quadrilha Forró do Milho, de Rosário do Catete. Já às 22h40, é a vez da banda Raio da Silibrina. O poeta Dorgival Dantas sobe ao palco às 23h30 e às 00h30, quem assume o comando da festa é a cantora Priscila Carolynne.

No domingo (15), a programação começa mais cedo, às 15h, com a tradicional Cavalgada do Catete. A concentração será no município de General Maynard, de onde os cavaleiros e amazonas sairão em direção a Rosário do Catete ao som de Danielzinho Kaceteiro. Na Praça de Eventos, a animação continua às 19h com o show do cantor Mikael Santos. Às 20h30, a dupla Iguinho e Lulinha sobe ao palco trazendo sucessos que conquistaram o público nordestino. Para encerrar com chave de ouro, às 22h, será a vez do show da cantora Samyra Show.