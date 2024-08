Eliana garante: ‘Nunca mais haverá outro Silvio Santos’

Silvio Santos morreu neste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava desde 1 de agosto. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

Eliana, que saiu do SBT e foi para a Globo este ano, cedeu uma entrevista na nova emissora de trabalho, ressaltando como Silvio Santos foi sencial em sua carreira: “É um momento muito difícil para mim. Vivi 22 anos no SBT, sete com o público infantil e 15 anos ao lado desse ícone da televisão brasileira, que vai fazer muita falta”.

Ao falar do que ele foi em sua vida, a loira relatou: “Um profesdor, um mestre, um pai da televisão, pois ele me aconselhou muitas vezes, além de ser um profisisonal com quem eu aprendia muito vendo, observando. Ele era muito amoroso com todos, não só comigo. Aquela voz forte que ele tinha em frente às câmeras ecoava pelos corredores. Sempre sabíamos quando chegava e estava perto”.

Abriu portas

“Foi uma pessoa que me deu a oportunidade de ser comunicadora. Ele deixa um legado de alegria, de um domingo solar, feliz, e sem dúvida para mim, será um grande mestre. Sou muito grata a ele e sempre serei”, garantiu ela, que continuou em seguida: “Silvio Santos sempre foi muito intuitivo. Havia o patrão Silvio Santos e o artista Silvio Santos. Ele sempre trabalhou com a emoção, deixava tudo muito transparente, falava tudo que vinha à cabeça, deixava fluir os pensamentos”.

“Ele deixava aquele sorriso largo, aquela maneira de se comunicar muito própria. Ficaremos órfaos dele na televisão por conta disso, nunca mais terá outro Silvio Santos. Eu tive o privilégio de viver alguns momentos ao lado dele. Ele era observador, e gostava muito de gente. Era único lugar da TV que tinha departamento de maquiagem e cabelo para as coelgas de trabalho, pois ele queria acolhê-las. Esse lado humano dele era muito presente a todo momento”, afirmou Eliana sobre Silvio Santos, em suma.

Como era trabalhar com Silvio Santos?

Posteriormente, ela falou de como era lidar com as visões intensas do comunicador: “Eu vivi os dois lados com ele. Vivi o lado do profisisonal, orientando, mas também dquele que acreditou no potencial e me deixou voar”.

“Ele perguntava se era o que eu queria e me dexiava por mnha conta e risco. Nossas conversas eram muito breves, mas ele era muito presente em todas as áreas da TV. A alma do SBT sempre foi o Silvio Santos e sempre será”, disse ela.

“É sempre importante trabalhar com inceridade, e essa vai ser a maior marca ele. Trabalhar com amor muda tudo, e sempre que Silvio entrava em cena, ele entrava com amor”, concluiu Eliana sobre Silvio Santos, por fim.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Reprodução/Instagram