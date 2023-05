Equipe de Amanda detona Cara de Sapato em áudio vazado: “Ódio”

Deu ruim! Vazou um áudio da equipe de Amanda, a grande vencedora do “BBB23”, TV Globo, em que eles detonam a equipe da médica, a relação dela com Cara de Sapato e até mesmo as próprias pessoas que trabalham com Amanda.

No começo da gravação, podemos ouvir: “Os pais dela é difícil. Obviamente, eles amam muito ela, só que eles entendem, né? Velho, tô louca pra que eles voltem pra Bahia. Eu não sei quando, como é que vai rolar… Se assim que acabar a agenda aqui no Rio, ela vai direto pra São Paulo ou se ela vai voltar pra Campo Largo”.

“O Anderson [adm de Amanda] tá querendo muito que ela vá pra São Paulo, ele tá desenrolando pra conseguir a Housi (área de apartamentos em São Paulo) pra ela. E eu queria muito que ela fosse pra São Paulo também, porque indo pra São Paulo, ela se livra de mil e uma opiniões e ouve a gente! Ouve, tipo, pessoas que sabem o que o mercado quer!”, complementa.

A equipe também reprovou o fato de Amanda estar “pra lá e pra cá” com Sapato, que foi acusado de importunação sexual: “A única pessoa talvez que iria com ela seria a Pâmela [outra adm de Amanda]. E a Pâmela, apesar dela ser cri cri, apesar de às vezes ela ser muito dura, é a única que entende o nosso lado de falar que Amanda é um indivíduo que não devia estar saindo pra lá e pra cá com o Sapato”, diz

E continua: “A Pâmela odeia o Sapato! Odeia, odeia! Ela não queria que Amanda ficasse com o Sapato, não queria real! Mas, enfim, é isso. E, aí, tem os pais que ficam toda hora falando ‘ah, isso é muita coisa’, ‘ah, ela tem que descansar’, ou, ‘vamos jantar com o Sapato’. Tipo, os dois, os pais dela viraram passadores de pano pro Sapato e pra família dele. É uma bosta isso!”.

Para finalizar, o irmão de Amanda vira a última vítima da detonação: “O Lucas (irmão de Amanda) é muito engraçado às vezes, só que ele é biscoiteiro pra caralh…! Ele fica soltando umas merdas, mano. Put… que pariu! Hoje ele me solta uma foto com a tag do Cara de Sapato de novo! Que ódio! Ele falou merda também no encontro de fãs”.

OFUXICO

Por Pedro Pilon

Foto: Reprodução/Instagram