Estreia de ‘Vale Tudo’ bate recordes e ajuda até o BBB 25

A estreia do remake de ‘Vale Tudo’ movimentou o público e garantiu números expressivos para a TV Globo na noite de segunda-feira (29). No Rio de Janeiro, a novela das nove alcançou 31 pontos de audiência e 47% de participação, tornando-se a maior estreia do horário nos últimos dois anos. O desempenho representou um crescimento de 15% (+4 pontos) em relação à média do canal nas quatro semanas anteriores.

Já em São Paulo, a trama protagonizada por Taís Araujo e Bella Campos, que interpretam mãe e filha com visões opostas sobre o sucesso, registrou 24 pontos de audiência e 40% de participação. O índice ficou 4% acima da estreia da antecessora e elevou a média da emissora em 14% (+3 pontos) no mesmo período.

O sucesso da novela das nove refletiu no desempenho de outras atrações da TV Globo. No Rio, ‘Garota do Momento’ alcançou 27 pontos de audiência e 46% de participação, um recorde após 129 capítulos. O índice ficou 22% acima da média da novela. Já ‘Volta por Cima’ atingiu 29 pontos e 45% de participação, seu melhor resultado desde o início da exibição.

Entre os telejornais, o ‘SP2’ teve sua maior audiência do ano em São Paulo, marcando 18 pontos e 33% de participação, um aumento de 38% sobre sua média habitual. No Rio, o ‘Jornal Nacional’ obteve 29 pontos e 44% de participação, seu maior índice desde novembro de 2023.

A edição de segunda-feira do ‘Big Brother Brasil 25’ teve 19 pontos de audiência e 37% de participação em São Paulo, registrando seu melhor desempenho às segundas-feiras nesta temporada. O crescimento foi de 19% (+3 pontos) em relação à média do programa.

