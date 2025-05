Ex-assistente de Gracyanne diz ter sido maltratado e cobra respeito

Juliano Silva, ex-assistente pessoal de Gracyanne Barbosa, detalhou sua saída da equipe da influenciadora e expôs insatisfações sobre o período em que trabalhou com ela. Após a repercussão de suas falas nas redes sociais, o ex-funcionário trouxe novos relatos à coluna de Fábia Oliveira, incluindo alegações sobre ameaças, má remuneração e desgaste emocional.

Juliano diz que ambiente era desgastante

O ex-assistente afirma que atuava sob exigências intensas e sem estrutura adequada. “Eu vivia num ambiente tóxico, trabalhava sem horários, sem comer direito, não tinha folga… Para ganhar R$ 1.200. E era obrigado a estar sempre bem”, contou.

Apesar da insatisfação, ele disse ainda sentir carinho por Gracyanne, mas criticou a forma como o vínculo profissional foi encerrado: “Gosto muito dela, mas me abandonou de uma forma irracional. E sempre dizendo que ia me ajudar, só mentindo para mim. Uma hora tudo cansa”.

Juliano também citou um episódio que envolveu seu filho durante o período de festas. “Maltratou meu filho no final de ano, ele veio para passar [o ano novo] com a gente. Dando os surtos dela, que isso ela não mostra”, declarou.

Gracyanne reage e explica afastamento

Em entrevista ao mesmo veículo, Gracyanne explicou que o afastamento entre os dois ocorreu após sua saída do “BBB 25”. Ela afirmou que Juliano pediu demissão logo depois que ela deixou o confinamento. “Ele trabalhava comigo e, de fato, é meu amigo. Trabalhou comigo três anos. E quando eu saí do BBB, no dia seguinte ele pediu as contas”, afirmou.

A ex-BBB explicou que, após o programa, enfrentou problemas pessoais, como a internação do pai e a perda dos cães. “Fiquei em um Airbnb dois dias e meio”, contou.

Expectativas frustradas e novos conflitos

Gracyanne acredita que a decisão de Juliano tenha sido motivada por frustração: “Ele tinha a ideia de que, quando eu saísse da programa, eu ia estar dentro da Globo, ele ia estar junto… Só que quando eu saí, eu não falei com ninguém”.

Ela também relatou que, mesmo após o desligamento, os dois mantiveram contato. No entanto, discussões pontuais continuaram. “Essa semana ele surtou por causa de um secador”, disse, ao relatar que o objeto havia sido emprestado para a filha de Belo.

Sobre as afirmações de Juliano envolvendo possíveis revelações, Gracyanne se posicionou: “Não tem nada que me preocupada em relação a isso, de ‘tenho verdades’… O que as pessoas tinham pra saber de mim, eu mesma expus”.

Ela ainda comentou que não pretende pagar qualquer valor para evitar futuras acusações. “Muita gente fala: ‘Ah, dá um dinheiro pra ele, pra ele ficar quieto’. Mas é muito injusto. […] Eu nunca vou dar dinheiro pra ninguém, nem pra minha família eu faço isso”, disse.

Influenciadora afirma ainda ter apreço pelo ex-funcionário

Apesar da ruptura, Gracyanne afirmou manter sentimentos positivos em relação a Juliano. “É tão decepcionante pra mim, tão triste. Porque é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que conviveu comigo, com a minha família”, afirmou.

Ela também revelou ter buscado orientação legal, mas ponderou que não deseja seguir com um processo no momento. “Falei com o advogado, ele falou sobre o processo, mas não é uma coisa que eu quero”, concluiu.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Globo/Léo Rosario