Ex-babá de Simaria confirma fama de antipática da cantora

Conforme divulgado, o ex-marido da cantora Simaria Mendes, Vicente Escrig, fez revelações bombásticas contra a cantora ao jornalista Leo Dias, para o programa “Fofocalizando”, do SBT. Dentre suas declarações, Escrig revelou que há uma rotatividade grande de funcionários na mansão, principalmente de babás que são contratadas para cuidar das crianças de 7 e 10 anos.

Segundo ele, as ajudantes não duravam nem cinco meses no trabalho, mas que as babás ajudavam bastante a vida do casal.

“Não, não sou contra as babás, as babás facilitam muita a vida da gente, elas que tentaram trocar às vezes, não é meu modelo de vida ideal e principalmente agora meus filhos tem 7, 10 anos de vida, você acha que uma criança de 7 anos precisa de babá?”, questionou.

Ainda na conversa, ele revelou que as babás chegavam na casa achando que tinham achado o emprego dos sonhos, mas descobriam que a situação não era uma das melhores, por isso havia uma rotatividade grande de funcionários.

BABÁ NA HISTÓRIA

A repercussão da matéria foi tanta que, segundo o “Fofocalizando”, uma ex-babá da cantora confirmou a fama de antipática da sertaneja.

“Só falou a verdade. Não se aguenta a pessoa. (…) Só aguentei quatro meses”, escreveu uma babá, em uma postagem. Ela ainda revelou ter problema trabalhistas com a cantora.

Em seguida, Chris Flores revelou que entrou em contato com a pessoa que escreveu a mensagem nas redes sociais: “Nossa produção conversou com esta pessoa e ela disse que tem problemas na Justiça com a Simaria, mas não quis dar mais detalhes. Ela precisa provar isso. Já que a alegação é grave.”

Flores alegando ainda que a produção entrou em contato com Simaria, que não quis se pronunciar.

OFUXICO

Por Andréia Takano

