Família é tudo: Jéssica e Hans armam mais uma pra prejudicar Electra

Em “Família é Tudo”, a obsessão de Jéssica (Rafa Kalimann) por vingança contra Electra (Juliana Paiva) ficará ainda mais intensa. Determinada a prejudicar sua rival, Jéssica planeja um novo golpe.

Desta vez, ela decidirá retomar contato com Ana, a mulher que dopou Electra no passado, com o objetivo de incriminar Luca (Jayme Matarazzo).

Porém, a vilã não agirá sozinha. Hans (Raphael Logam), primo dos Mancini, vai se tornar seu aliado.

Com interesses próprios em prejudicar os cinco irmãos Mancini e dificultar a missão da herança imposta por Frida Mancini ( Arlete Salles ), Hans apoiará a trama. Além dele, Mila ( Ana Hikari ), confidente de Hans, também se envolverá no esquema.

Hans conseguirá o número de Ana e marcará um encontro para propor o novo golpe. Ana, apreensiva, aceitará ouvir a proposta. “Eu fiquei surpresa quando você me ligou, Hans… Quem é ela? Você não me disse que vinha acompanhado!”, dirá ela ao encontrar Hans e Jéssica.

Desse modo, o primo dos Mancini apresentará Jéssica e Mila, revelando o papel da vilã no pedido anterior.

“Aquela é a Mila, pessoa de minha total confiança e a outra é a Jéssica. Aquele trabalhinho que você fez pra mim, no passado, foi a pedido dela”, explicará Hans.

Ana, visivelmente nervosa, lembrará das consequências de seu último ato: “Hans, eu não quero confusão pro meu lado! Eu aceitei dopar a Electra porque você disse que nada de grave ia acontecer… mas depois eu li que naquela mesma noite ela esfaqueou o namorado! Se eu soubesse que ia dar nisso, não tinha topado aquela loucura!”

Hans tentará acalmar Ana e fará uma nova proposta: “Calma, Ana, me escuta! Eu te chamei porque eu tenho um outro trabalhinho pra você e dessa vez a grana vai ser bem melhor!”, prometerá ele, tentando convencer a relutante Ana, por fim.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: TV Globo