Faustão deixa a Band após um ano e meio; emissora se pronuncia

Nesta quinta-feira, 18 de maio, a Band confirmou que Fausto Silva não irá mais apresentar um programa diário na emissora. A nova colocação do apresentador, no entanto, não foi revelada.

De acordo com o comunicado emitido pela emissora, a decisão foi tomada em comum acordo.

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O ‘Faustão na Band’, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, disse o texto.

SUBSTITUIÇÃO

A responsável por assumir a atração diária será Anne Lotterman, ao lado de João Guilherme, filho do apresentador.

“Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador. A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de ‘Domingão’. É muito intenso”, disse ela.

Anne ainda comentou sobre as expectativas para o novo desafio. “Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele que sentimos diante de uma novidade”, afirmou.

OFUXICO

Por Giovanna Prisco

Foto: Reprodução/Band