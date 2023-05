Filhos de Rita Lee, Beto, João e Antonio se pronunciam após morte da mãe

O Brasil está com o coração em cacos com a notícia da morte de Rita Lee nesta terça-feira, 9/5. A cantora faleceu em sua residência, em São Paulo, na noite de ontem, aos 75 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2021. O velório será aberto ao público na quarta-feira, 10/5, no Planetário do Parque Ibirapuera.

Nas redes sociais, muitos famosos prestaram homenagens à eterna rainha do rock nacional, incluindo seus filhos. O mais velho, Beto Lee, publicou uma foto antiga da mãe com a seguinte legenda: