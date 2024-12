Força de Mulher: Sirin tem crise de ciúmes da irmã e arma barraco

Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, em “Força de Mulher”, da Record, às 21h, Hatice visita Enver no hospital e diz que cuidará dele quando voltar para casa. Ela ainda pede que ele não se preocupe com Bahar, pois dará apoio à filha.

Sirin não suporta ver mãe apoiando a irmã mais velha e exige que a confronta. “Eu acho que está na hora de você decidir. Não dá para você ser mãe das duas ao mesmo tempo”, diz Sirin.

Enquanto isso, Bahar, ainda achando que Sarp está morto, conversa com os filhos para tentar explicar que eles nunca irão ver o pai fisicamente, pois ele morreu. Doruk não aceita e insiste em dizer que viu o pai no hospital, e que ele está vivo. Nisan, a única que acredita no pequeno, fica curiosa para saber mais detalhes sobre o encontro do irmão com Sarp.

