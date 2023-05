Giovanna Lancelotti diz que encontrou o ‘grande amor’ e quer ser mãe

Prestes a completar 30 anos, Giovanna Lancellotti abriu o jogo sobre seu momento de vida pessoal e profissional. Em entrevista ao Gshow, ela confessou que o desejo de ser mãe aflorou.

“Eu tenho muita vontade de casar, tenho vontade de ter filhos… É uma coisa que eu não tinha quando era mais nova. Hoje, beirando os 30, eu já tenho muita vontade de ser mãe”, revelou em entrevista ao Gshow.

Essa mudança também envolveu seu pensamento sobre a carreira profissional e pensar que ela poderá fazer papéis mais maduros futuramente,

“Esses dias, estava pensando: ‘Será que agora vou começar a fazer mais mãe?’. São muitos questionamentos, dá uma ansiedade dessa fase que está por vir, mas sinto que estou lidando bem. Sinto que, dos meus 20 aos meus 30, ao mesmo tempo que parece que passou muito rápido, parece que não vivi 30, parece que vivi 60. Aconteceram tantas coisas dos meus 18 aos 30”.

E um dos pontos que podem ter ajudado Giovanna Lancelotti a pensar na maternidade é seu atual namorado, Gabriel David. Os dois estão juntos há dois anos e a atriz confessa que acha que encontrou o grande amor de sua vida.

“Algumas vezes parece que foi ontem e outras vezes parece que a gente já está junto há 10 anos. A gente já viveu tanta coisa junto, é um relacionamento bem intenso, as coisas foram fluindo bem e a gente foi seguindo o fluxo. Acho que encontrei o meu grande amor. É um relacionamento saudável, sempre mantendo a comunicação e a amizade. Acho que é mais importante. O Gabriel é muito meu amigo, sabe tudo na minha vida. Ele é meu conselheiro. Vai além do amoroso, é a pessoa com quem você quer dividir a vida, quer dividir tudo, até os seus problemas, suas angústias”.

Quando o assunto é carreira, Lancelotti, que já tem quase 13 como atriz, viveu muitas personagens e revelou que o dinamismo da vida do artista é o que mais lhe dá ânimo.

“Não gosto de rotina, de mesmice. E uma coisa que adoro na minha carreira é esse lugar de transitar. O que me dá ânimo nessa profissão é você se moldar, ser flexível, transitar entre públicos, entre gêneros diferentes”, disse a atriz que já viveu mocinha, vilãs, prostitutas, fez dublagens e muito mais.

Ao contrário de muitas artistas, Giovanna Lancelotti, por sua vez, não visa uma carreira internacional, pelo menos por enquanto.

“Carreira internacional não é algo que venho trabalhando, me esforçando para atingir. Admiro muito séries e cinema espanhol, por exemplo. Falo bem espanhol, se pudesse escolher algo agora seria na Espanha”, disse.

Um assunto abordado foi ansiedade, que até veio à tona depois que Giovanna Lancelotti falou assunto nas redes sociais. Ela passou por uma crise que a deixou em alerta.

“Não foi nada preocupante, mas me deu um alerta. Fiquei me perguntando: ‘Por que estou assim? Por que estou triste do nada?’. Fui percebendo e fui falando, me expressando para o meu namorado, para os meus amigos, para minha família e isso ajudou a coisa não ir para frente, a não ficar maior, sabe? Essas pessoas botam o seu pé no chão e fazem você enxergar o que realmente está acontecendo”, contou.

“Minha família sempre foi muito presente na minha vida, temos uma relação muito aberta e nunca tive dificuldade em expressar nada para eles. Isso é um ponto-chave, se expressar e falar: ‘Estou mal, precisando de ajuda, não estou me sentindo bem, minha autoestima está baixa.’ São coisas pequenas, mas que você vai acumulando e se tornando grandes coisas dentro de você. As pessoas têm que saber da realidade e não ficar se escondendo atrás de todos esses filtros. Não só os das redes sociais, mas da vida. Eles acabam te camuflando de você mesmo, você vai vivendo numa realidade e uma expectativa que nunca vai suprir”, finalizou.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

FOTO: Vinícius Mochizuki/gshow