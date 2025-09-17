Golpista do Tinder é preso na Geórgia por mandado da Interpol

Simon Leviev, nome artístico de Shimon Yehuda Hayut, acabou detido no aeroporto de Batumi, no sudoeste da Geórgia. O governo informou que sua detenção ocorreu em cumprimento a um Red Notice da Interpol.

Trata-se de um pedido internacional emitido pela Interpol para que as forças policiais de seus países-membros localizem e detenham um indivíduo procurado para ser processado ou para cumprir pena de um crime

As autoridades georgianas, entretanto, não divulgaram os delitos que motivaram o alerta internacional. O advogado de Leviev afirmou: “não entendemos ainda o motivo”.

Desde 2017 até 2019, Leviev teria aplicado golpes de Tinder e outros meios, somando cerca de US$ 10 milhões, enganando mulheres em vários países. No documentário “The Tinder Swindler” (Netflix, 2022), destaca-se o esquema de se passar por herdeiro de império diamantino, ostentar luxo e convencer vítimas a emprestar grandes somas por falsas emergências.

Pressionado por investigações internacionais, Leviev enfrentou processos de fraude, falsificação e roubo. Acabou condenado em Israel, preso na Finlândia, e chegou a fugir antes de julgamentos. Ao cumprir parte de sua pena em Israel, teve libertação antecipada por causa da pandemia de covid-19.

O que se sabe até agora

acabou preso em Batumi, na Geórgia, assim que chegou ao país, em cumprimento a um mandado internacional da Interpol. Sua equipe de defesa afirmou, contudo, que desconhece quais acusações justificam o mandado ou quais as bases legais específicas para a detenção.

A mídia menciona os golpes revelados no documentário The Tinder Swindler (fraude, falsificação, roubo) como parte do histórico criminal.

Estima-se que ele teria enganado mulheres da Europa por valores que variam entre US$ 10 milhões (~£7-8 milhões) entre 2017 e 2019.

