Gracyanne surpreende e pede suspensão do divórcio com Belo

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo ganhou um novo capítulo. O processo de divórcio, em andamento desde 2024, foi suspenso a pedido da musa fitness.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora solicitou uma pausa de 30 dias na Justiça, em pedido protocolado na terça-feira, 16 de setembro.

Possibilidade de acordo amigável

Fontes próximas ao ex-casal apontam que Gracyanne deseja conduzir a separação sem conflitos. A ideia seria chegar a um consenso, o que abriria espaço para um divórcio amigável.

Caso os dois optem por essa via, não haveria necessidade de homologação judicial, já que a legislação atual permite realizar o procedimento diretamente em cartório. Se isso ocorrer, o processo que tramita na Justiça deixaria de existir por perda de objeto e por falta de interesse das partes.

Essa movimentação indica que a influenciadora busca uma resolução prática e menos desgastante. Apesar da exposição que envolve o casal, ambos ainda demonstram respeito e mantêm uma relação considerada cordial por pessoas próximas.

Comparações com Rayane Figliuzzi

Além da questão judicial, Gracyanne também comentou sobre as inevitáveis comparações com Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo. Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-BBB afirmou que encara a situação de forma natural e sem ressentimentos.

“Eu não fico chateada, acho supernormal a comparação. Sempre que eu estiver, meu nome será citado em referência ao Belo, e vice-versa. Temos amizade e carinho que nunca vai acabar, então é um assunto inevitável”, declarou.

Mesmo após o fim oficial em abril de 2024, o vínculo entre os dois continua a render assuntos na mídia. Agora, com a suspensão do divórcio, fãs e curiosos acompanham atentos para saber se essa trégua pode indicar mudanças no futuro da relação.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Reprodução/ Instagram