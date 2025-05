Gretchen aciona Justiça contra Jenny Miranda por postagens ofensivas

Gretchen entrou com um novo recurso na Justiça de São Paulo contra a influenciadora digital Jenny Miranda, sua ex-filha. A medida busca a retirada de conteúdos divulgados nas redes sociais que, segundo a defesa da cantora, prejudicam sua reputação.

Gretchen teve pedido rejeitado na primeira instância

Na etapa inicial do processo, o pedido de remoção dos conteúdos foi indeferido. A juíza responsável argumentou que não havia provas suficientes que comprovassem que Jenny seria a autora direta das publicações.

A magistrada ainda destacou que ações que limitem a liberdade de expressão exigem análise cuidadosa, o que justificou a negativa do pedido em caráter de urgência.

Histórico de conflitos

Segundo os representantes legais de Gretchen, o desentendimento com Jenny não é recente e ganhou força após a participação da artista no reality Power Couple Brasil, da Record. A presença no programa teria reacendido questões pessoais que se refletiram em ataques online.

A defesa também sustenta que o embate entre as duas se tornou público e vem sendo alimentado por postagens em perfis de entretenimento e plataformas de fofoca.

Próximos passos

Com a decisão de primeira instância desfavorável, a equipe jurídica de Gretchen recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar reverter a situação e impedir que os conteúdos permaneçam disponíveis.

O caso segue em andamento e ainda não há data definida para o julgamento do novo recurso.

