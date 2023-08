Ingressos para ver Paul McCartney em SP esgotam e vem aí show extra!

Esgotaram! Isso mesmo, os ingressos para o show do cantor Paul McCartney em São Paulo, no dia 09 de dezembro, no Allianz Parque, estão esgotados. As vendas ao público geral começaram ao meio-dia de quinta-feira, 10 de agosto, após a pré-venda para clientes do banco BRB. E em poucas horas, acabaram.

Por conta disso, a produção da “Got Back Tour” no Brasil confirmou um show extra no dia 07 de dezembro, no Allianz Parque. A pré-venda de ingressos começou ontem também, com exclusividade online na Eventim. A venda para o público geral começa neste sábado, 12 de agosto.

SOBRE A GOT BACK TOUR

Cumprindo sua promessa de retornar aos palcos, para delírio dos fãs, Paul McCartney volta ao Brasil em 2023 para shows em cinco cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. O artista traz ao país sua fenomenal “GOT BACK Tour”, pela primeira vez. A turnê teve início nos Estados Unidos, em abril de 2022, e viu Paul se apresentar em um festival histórico em Glastonbury.

PAU MCCARTNEY E BRASIL

Um dos artistas mais respeitados e adorados no país, Paul McCartney tem uma relação forte com o Brasil, além de um enorme número de fãs das mais diversas gerações. No ano de 2017, Paul foi reconhecido como o artista internacional com maior número de ingressos vendidos para apresentações no país: mais de 1,5 milhão de tickets.

Mas o grande marco do eterno Beatle aconteceu em 1990, quando se apresentou – e lotou – no Maracanã. Maquele ano, no dia 21 de abril, 184 mil fãs gritavam seu nome e cantavam suascanções. Na época, ele bateu o recorde mundial de público presente em um concerto.

Neste ano, Paul McCartney fechará a turnê em dezembro, justamente voltando para o “seu solo sagrado”, no mais icônico estádio de futebol brasileiro, um local mágico para os amantes do esporte, como o artista.

SERVIÇO:

“GOT BACK Tour” Paul McCartney – São Paulo

Realização: Bonus Track em parceria com a 30E, apresentada no Brasil pelo Banco BRB.

Pré-venda de Ingressos do show extra: de 10 de agosto, a partir de 15h, até sábado, 12/08, até as 15h

Venda somente online no site da Eventim: não existem pontos de venda credenciados

Venda de ingressos: público geral: à partir de sábado, 12 de agosto, 15h, no site da Eventim

Show Extra: 07 de dezembro

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Abertura dos portões: 16 h

Horário do show: 20 h

Ingressos: A partir de R$ 210

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Por Ará Rocha

Foto: Reprodução Instagram @paulmccartney