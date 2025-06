Ivan beija Raquel após deixar Heleninha em crise em Vale Tudo

A relação entre Ivan e Heleninha vai se transformar nas próximas semanas em Vale Tudo. O casamento recém-iniciado entra em colapso, e a instabilidade da filha de Odete Roitman desencadeia uma série de mudanças no destino do casal.

Distância e desgaste marcam início da ruptura

O comportamento de Heleninha abala a confiança do marido, que opta por deixar a mansão e se refugiar na casa do pai, Bartolomeu. A desconfiança crescente da esposa, somada a atitudes invasivas, provoca o afastamento do administrador. As informações são do Notícias da TV.

Paralelamente, Ivan retoma o contato com Raquel, sua antiga companheira, e os dois acabam se abrindo sobre os sentimentos ainda presentes. “Eu ainda penso em você, Raquel. Eu sei que é errado, que eu tô casado. E eu gosto da Heleninha…”, confessa ele. A cozinheira, por sua vez, não esconde o impacto da conversa: “A gente tá errado junto”.

Heleninha entra em colapso emocional

Enquanto o marido se distancia, Heleninha sofre uma recaída e é encontrada embriagada em Vila Isabel. A cena causa preocupação e leva Ivan a conduzi-la à casa de Celina. No dia seguinte, ela encara um confronto direto com a mãe. “Você tem tudo e não para de precisar. Chega de precisar, minha filha! Para de tentar manipular as pessoas… Pra que essa pressa em acabar seu casamento com Ivan?”, questiona Odete.

Mesmo após prometer mudanças, Heleninha percebe que o afastamento de Ivan pode ser definitivo. Ele, por sua vez, se entrega à emoção do reencontro com Raquel, e o beijo entre os dois aponta para um novo caminho em sua vida afetiva.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Divulgação/Globo