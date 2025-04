José Augusto vai celebrar 50 anos de romantismo em Aracaju

Cantor e compositor promete emocionar público, dia 05 de abril, no Salles Multieventos

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e uma voz inconfundível, o cantor e compositor José Augusto promete uma apresentação repleta de memórias e emoções, dia 05 de abril, no Salles Multieventos, em Aracaju. A turnê “Histórias em Canções – 50 anos” é um projeto grandioso de celebração e garante surpreender, oferecendo uma experiência sensorial completa.

O público presente poderá conferir os grandes clássicos de uma carreira marcada por sucessos atemporais e interpretação única, trazendo uma atmosfera repleta de memórias, explorando as histórias por trás de cada canção.

“Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas. Será um momento especial para compartilharmos juntos as histórias que essas canções contam e celebrarmos a música que nos conecta”, destaca José Augusto.

Sucessos não faltarão, com histórias reveladas por trás de cada canção como: “Chuvas de Verão” até a emblemática “Evidências”, além de: Separação, Indiferença, Sábado e Fantasias. Além das músicas consagradas, José Augusto também promete surpresas e novidades durante o show, com as canções: “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, composição do amigo Moacir Franco, e “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, sucesso de Roberto Carlos.

“Histórias em Canções – 50 anos” é a mais recente expressão de sua paixão pela música, em uma turnê que promete emocionar e inspirar. Suas canções e sua presença cativante no palco fazem dele uma referência incontestável na música romântica brasileira.

Serviço:

O que: José Augusto / “Histórias em Canções – 50 anos”

Quando: 05 de abril 2025 (sábado)

Onde: Salles Multieventos

Abertura dos portões: 20h

Início previsto para início do show: 21h30

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (79) 99826-8427

Realização: Iris Produções

Vendas online:

Ponto de Venda: GuicheWeb

Ponto de Venda Físico: TORCIDAZ (Shoppings JARDINS e RIOMAR), SEM TAXA.

Valores: 1° LOTE

Mesas:

Setor A: R$ 175 (meia); R$ 350 (inteira)

Setor B: R$ 150 (meia); R$ 300 (inteira)

Plateia: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira); Solidário: R$ 150 (+ 2KG de alimento) Mezanino: R$ 120 (meia); R$ 250 (inteira); Solidário R$ 175 (+ 2KG de alimento)

Assessoria de Imprensa: