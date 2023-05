Larissa Manoela rompeu a relação com os pais? Entenda o caso

Se você esteve ligado nas redes sociais de Larissa Manoela, André Luiz Frambach e Silvana Santos, a mãe da atriz, nestes últimos tempos, com certeza viu diversas publicações misteriosas e cheias de textos com indiretas sobre problemas familiares.

Como a internet não brinca em serviço, logo foi descoberto que a relação de Larissa com os pais já não está tão estável quanto antes, e OFuxico está aqui para te explicar todos os detalhes desta história!

TCHAU DISNEY!

Ao pensar em Larissa Manoela, a Disney é uma das primeiras coisas que vem na cabeça. Um dos locais mais amados pela cantora, onde leva sempre sua família, acabou sendo um dos pontapés iniciais para o afastamento dela com Silvana.

Em julho de 2021, a matriarca postou Stories deixando claro sua insatisfação com a viagem que estava fazendo. “Se a senhora pudesse escolher um lugar, para onde iria?”, perguntou uma fã. “Com certeza iria embora”, respondeu Silvana. “O que a senhora está achando dos EUA?”, questionou outra seguidora, que recebeu como resposta: “Não tem nada de diferente”. “A senhora gosta dos parques, Sil?”, perguntou mais um. “NÃO”, afirmou a mãe de Larissa.

NOIVADO REPROVADO

Conhecida por não gostar dos namorados da filha, Silvana não curtiu o anúncio do noivado entre André Luiz e Larissa Manoela. Dias após os dois comemorarem o novo passo no relacionamento, ela parou de seguir o casal e deu uma entrevista falando sobre o relacionamento.

“Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. (…) Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem”, disse Silvana ao Na telinha.

Larissa não ficou quieta e também deu uma entrevista para defender o seu noivado. “Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos. O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro e, agora, estou pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou”, disse Larissa Fofocalizando.

EX-GENRO

Outra coisa que deixou os fãs com um verdadeiro ponto de interrogação na cabeça foi o fato de Silvana ter comentado no perfil de Leo Cidade, ex de Larissa, afirmando estar com saudades do ator. Para quem não sabe, Silvana também não gostava da relação de Léo com a filha.

“Resumindo o que te desejei pelo Whatsapp… Feliz tudo para você. Saudade! Beijo”, disse Silvana na foto em que Leo aparecia comemorando o Ano Novo.

MÃE DE LARISSA DEIXA DE EMPRESARIAR A FILHA

Desde o início da carreira de Larissa, Silvana fazia questão de cuidar de todos os detalhes. Porém no dia 11 de maio, a atriz revelou que tomou as rédeas empresariais para si, em um post nas redes sociais. A notícia só aumentou os rumores de que a relação das duas não está bem…

“22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim à frente de tudo”, declarou.

A diva da TV e do cinema nacional, que estreou na série Mothern, do GNT, aos seis anos, revelou alguns dos trabalhos com que está envolvida. Por exemplo, as marcas das quais é embaixadora e os lançamentos que tem feito.

“A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens. Encabeço também a minha própria operadora de telefonia celular, LariCel, que inovou no mercado com a criação de um avatar inspirado em mim”, revelou.

“Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos”, defende.

“O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto! VAI Mimalissa, É SÓ VOAR”, finalizou.

PAI SE IRRITA

A partir desta notícia, as coisas começaram a desandar. O pai de Larissa, Gilberto Elias, publicou um texto no dia seguinte do anúncio feito pela filha, que foi visto como uma clara mensagem sobre a decisão de Larissa.

“Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”, dizia o texto publicado pelo homem.