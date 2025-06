Lexa é apresentada como madrinha da Dragões da Real no Carnaval 2026

A Dragões da Real, escola de samba do Grupo Especial de São Paulo, oficializa no próximo dia 7 de junho a cantora Lexa como sua nova madrinha de bateria. A apresentação ocorrerá durante o evento que marca o lançamento do enredo da agremiação para o Carnaval de 2026.

A festa será realizada na Fábrica do Samba, localizada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A escolha de Lexa reforça a conexão da artista com o samba e amplia sua atuação no universo do Carnaval paulista.

Participação consolidada no samba

Lexa, que já participou de desfiles no Rio de Janeiro, comenta sobre o convite da escola: “O meu relacionamento com a Dragões começou há algum tempo. Eles já tinham me convidado antes, mas por conta de agendas e outros compromissos, ainda não era o momento. Agora finalmente chegou e estou extremamente feliz. A escola me acolheu com muito carinho. As pessoas são alegres, como eu também sou, e a energia bateu de verdade. Agora é oficial, e eu estou pronta para viver essa nova etapa”.

Dragões valoriza trajetória da artista

O presidente da escola, Renato Remondini, destacou a sintonia entre Lexa e a comunidade: “Temos certeza de que a vinda da Lexa aconteceu no momento certo, tanto para nós quanto para ela. A Dragões é lugar de gente feliz e tem uma comunidade muito acolhedora. Nada mais justo do que receber com carinho uma pessoa que desfila desde os 8 anos, que valoriza e vive o Carnaval de verdade”.

A agremiação também reforçou o acolhimento à artista em mensagem direcionada a ela: “Aqui na nossa quadra, no nosso barracão, no nosso desfile, você encontrará um porto seguro”.

Com uma trajetória marcada pela mistura entre pop e samba, Lexa tem apostado em integrar diferentes linguagens culturais em sua carreira, valorizando suas raízes e conexões com a folia.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Lexa – Divulgação