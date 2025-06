Love & Dance estreia na Record e une casais por meio da dança

A partir do próximo domingo (8), a Record lança o programa Love & Dance, uma atração que reúne dança e paquera em uma dinâmica pouco convencional. No ar às 18h, o projeto busca promover o primeiro encontro entre participantes por meio da movimentação corporal, sem diálogos prévios ou trocas em redes sociais.

Apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, o formato chega à televisão brasileira com direção de Marcelo Amiky e produção da Teleimage. A atriz Marisa Orth participa como comentarista fixa, ao lado de dois convidados semanais que analisam as apresentações. No episódio de estreia, Marco Luque e Suzana Alves completam o time.

No reality, os pares são formados com base em informações pessoais fornecidas antes da gravação. No entanto, os participantes não se conhecem antes do momento da dança. Cada um aprende, individualmente, uma coreografia montada por Carol Crespo e Paulo Victor, sob supervisão da diretora Kátia Barros.

O encontro entre os dois ocorre apenas no palco, quando dançam juntos pela primeira vez. Após a performance, cada pessoa decide se deseja reencontrar o par para uma conversa fora das câmeras.

Estreia tem trilha de clássicos e pop internacional

O primeiro episódio terá como trilha sonora músicas como Die With a Smile (collab de Lady Gaga e Bruno Mars), The Way You Make Me Feel (Michael Jackson), Perfect (Ed Sheeran) e Tiro ao Álvaro, na voz de Elis Regina com Adoniran Barbosa. A seleção musical pretende criar diferentes atmosferas e despertar emoções nos casais.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Edu Moraes e Antonio Chahestian/ RECORD