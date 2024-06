Luciana Gimenez homenageia Mick Jagger em dia especial

A apresentadora Luciana Gimenez resolveu abrir um momento íntimo e fofo ao lado de Mick Jagger, com quem tem Lucas Jagger, de 25 anos, na data internacional do Dia dos Pais em suas redes sociais, na noite de 16 de junho, domingo.

Ela mostrou uma foto com ele e o filho, no dia da formatura da faculdade dele, em Artes Literárias, em New York. Com uma legenda simples, mas carregada de amor, ela escreveu:

“Feliz Dia Dos Pais”, com um coração azul de emoji.

Reencontro

Em maio, no dia da formatura, Luciana Gimenez, ela posou de rosto coladinho com o vocalista dos Rolling Stones e mostrou que a relação entre eles é bem próxima. Ela legendou o momeento com uma declaração para o filho:

“Lucas, nós te amamos!”, escreveu a apresentadora.

Ela também escreveu uma bela homenagem para o filho e disse que está orgulhosa pela jornada e formatura do filho:

“Eu, como tantas mães, tenho o sonho de ver meu filho se formando e finalizando mais uma etapa da qual me dá orgulho de ter feito parte. É oficialmente o início de uma vida adulta. Uma vida que desejo que seja maravilhosa! Saiba que eu estarei sempre aqui do seu lado para tudo que precisar.”.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: (Reprodução/Instagram)