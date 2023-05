Luís Miranda é acusado de assédio por atores, mas nega: ‘Nada a ver’

Uma bomba explodiu no início da semana em relação aos bastidores da TV Globo: Luís Miranda foi acusado de assédio sexual com três atores da emissora, em publicação feita por Ricardo Feltrin, colunista do Splash UOL.

Na verdade, uma delas foi pública, após o humorista defender Dani Calabresa, que acusa Marcius Melhem de assédio, e a pessoa, de forma anônima, quis citar uma hipocrisia de Miranda, além de acusar os diretores Wolf Maya e Dennis Carvalho pela mesma prática.

Os outros dois homens que procuraram a coluna de Feltrin para falar do comportamento do comediante nos bastidores, além de colocar o jornalista em contato com o terceiro ator que teria passado pela mesma situação, que teria ocorrido entre 2013 e 2015. Dos três, apenas um segue na TV Globo e enhum deles quis ter sua identidade revelada.

“Todos eles falam que o Miranda tinha contatos impróprios com eles toda hora, encostava neles, ficava botando a mão na cintura, vinha falar no ouvido, o que incomodava eles”, afirmou Feltrin, segundo o portal IG. A denúncia não teria sido feita antes pois a emissora não havia criado o Compliance, um departamento que gerencia conflitos internos.

Procurado por Feltrin, Luís Miranda negou as acusações, e afirmou que “se tratava de ‘coisa plantada’ por Marcius Melhem e que não entraria ‘nesse jogo sujo’”. Já para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o ator declarou: “Não tenho nada a ver com isso e não vou comentar assuntos inverossímeis”.

FALANDO DO CASO MARCIUS MELHEM

Como dissemos acima, recentemente, Luís Miranda deu uma entrevista para o Metrópoles e comentou sobre as acusações de assédio contra Marcius Melhem. “Isso tem que ser tratado por ele. Ele tinha que estar em um psicólogo tratando o grau elevado da sexualidade dele. Tratando a prática de exercer poder dessa maneira. Isso é uma doença, ele tem uma doença que precisa ser tratada. E é triste, é lamentável, é penoso ver um doente relutar contra a cura”, disse ele.

Luís também afirmou que ocorria muita manipulação nos bastidores. “Vocês não sabem o que é viver em um ambiente que é maravilhoso, que é o sonho de todo mundo. A gente não quer perder, às vezes a gente se apega àquilo ali. E tem que enfrentar espécimes desse nível, que manipulam relações, comportamentos, que minam coisas. Quando eu entrei lá, entrei com um poder. Quando eu saí de lá, eu saí na m, no zero poder. Comigo foi assim. Não sei se por causa da minha postura de ser gay. Eu não confabulava com ele papinho de xo, de mulher. Isso não tinha comigo. Nem papo de p***, nem papo de nada”.

COMEÇANDO A NOTAR

O ator também confessou que via tudo como uma brincadeira até saber da denúncia de Dani Calabresa. “Quando ela me ligou, eu fiquei bastante perturbado, comecei também a fazer alguns links de algumas coisas. E eu liguei, então, na sequência para [os diretores do Zorra, na época] Maurício Farias e para Mauro Farias, para tirar algumas opiniões sobre o assunto. Queria entender se aquilo partiu de uma coisa…”

“Vou ser bem sincero aqui: se era uma queixa dela, porque ele tinha tirado o programa e ela estava chateada, ou se de fato, realmente, a coisa do abuso sexual fazia parte. A gente entendia naquele momento como uma brincadeira. Mas, depois, eu pensei assim: seria brincadeira se fosse comigo, com os outros que faziam parte do elenco. Mas quando é chefe a coisa é mais complicada, né?”.

O famoso confessou que chegou a ver algumas investidas de Melhem: “No que diz respeito aos assédios, alguns eu vi. E a Dani, de fato, falou comigo naquele dia específico da festa, que ele mostrou o p… para ela. Tirem suas conclusões que quiserem. Basicamente, um comportamento íntimo demais para a hierarquia da casa”.

“De entrar no camarim quando ela estava trocando de roupa ou experimentando uma peça, brincadeiras de cunho sexualizado, piadas nesse lugar. E essas armações, de articulação de poder. Várias vezes no camarim ela virava para mim e fazia gestuais do tipo: ai, meu Deus, Marcius aqui de novo. Várias vezes ela bufava isso comigo. E isso eu posso atestar, porque eu era fofoqueirinho com ela”, contou.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: Reprodução/Instagram @luismirandaator